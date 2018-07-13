Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнил комплексный ремонт подстанции 110 кВ "Ильичевская"

Черкесская группа подстанций филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") провела комплексный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ "Ильичевская", через которую электроэнергия подается в соседний Ставропольский край от подстанции 330 кВ "Черкесск".

На питающем центре, который был введен в эксплуатацию в 1990 году, установлен один трансформатор мощностью 6,3 МВА.

В процессе эксплуатации оборудование подстанции под влиянием термических, механических, природных и других воздействий постепенно теряет свои первоначальные свойства и может прийти в негодность, поэтому оборудование ежегодно в плановом порядке выводится в ремонт для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

В ходе проведенных в этом году работ произведена замена трансформаторов тока трансформатора Т-1, выполнен ремонт самого трансформатора Т-1, разъединителей, трансформатора собственных нужд, трансформатора напряжения, масляных выключателей, секций шин, КРУН-10 кВ и другого оборудования.

В ходе работ специалисты проверили и заменили износившиеся детали, произвели замер уровня и доливку масла. Все работы были выполнены в течение нескольких дней, затем состоялось испытание оборудования, после чего трансформатор Т-1 был поставлен под напряжение.

Все работы по ремонту энергооборудования на подстанции "Ильичевская" проведены в рамках выполнения ремонтной программы филиала "Карачаево-Черкесскэнерго".