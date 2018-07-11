Филиал "Владимирэнерго" повысит надёжность электроснабжения сельских населённых пунктов Петушинского района Владимирской области

В рамках выполнения инвестиционной программы филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" продолжает активную реконструкцию распределительных сетей напряжением 10 киловольт (кВ), от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах Петушинского района Владимирской области.

Так, энергетики филиала "Владимирэнерго" намерены реконструировать около 79 км воздушных линий электропередачи 10 кВ, от которых запитаны потребители в населенных пунктах: Труд, Ситниково, Ваульцево, Ючмер, Михейцево, Антушово, Новинки, Липна, Веселово, Рождество, Аксеново, Анкудиново, Калинино, Туйково, Богдарня, Борок, Крутово, Марково, Чаща, Клязьменский, Леоново, Абросово, Большие Горки, Ефимцево, Кикино, Крюки, Малые Горки, Мячиково, Новое Стенино, Новое Аннино, Старое Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково, Клязьма, Старые Омутищи, Красненькое, Горушка, Костино, Попиново, Чуприяново, Новый Спас, Домашнево, Дубровка, Луговой, Перепечино, Торфоучасток, Лесоучасток, Воскресенье, Вялово, Головино, Еськино, Желудьево, Заболотье, Иваново, Панфилово, Перново, Филимоново, Санино, Ветчи, Барсково, Красный Луч, Родионово, Глубоково, Молодино, Репихово, Новое Перепечино, Гора, Емельянцево, Марочково, Аниськино, Масляные Горочки, Заднее Поле, Киржач и Островищи. Чтобы повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей, неизолированный провод на ВЛ энергетики заменят на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения, вместо деревянных опор установят железобетонные.

Для выполнения мероприятий по замене провода на линиях электропередачи будут проводиться плановые отключения электроснабжения в указанных населенных пунктах. С подробным графиком плановых отключений можно будет ознакомиться по ссылке - https://mrsk-cp.ru/for_consumers/planned_emergency_outages/planned_outages_timetable/filial-vladimirenergo.php. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители Владимирской области могут обращаться по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (круглосуточно и бесплатно), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Напоминаем, что своевременное и полное выполнение специалистами филиала "Владимирэнерго" мероприятий инвестиционной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.