"Ленэнерго" проводит уроки по электробезопасности в сезон школьных каникул

Для предотвращения детского электротравматизма, в сезон школьных каникул, ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") проводит серию открытых уроков по электробезопасности. Первое занятие прошло в летнем образовательном лагере "Зеленый город" в Павловске.

11 июля 2018 года, специалисты "Ленэнерго" провели открытый урок по электробезопасности для младших школьников. Энергетики рассказали ребятам о существующих видах электроэнергии и способах ее использования. В рамках открытого урока учащиеся узнали основные правила электробезопасности, посмотрели обучающие видеоролики и попробовали самостоятельно "оживить" манекен-тренажер "Гоша".

Специалисты "Ленэнерго" напомнили ребятам о важности электричества для современного мира, необходимости соблюдения правил поведения вблизи объектов энергетики, а для закрепления полученных знаний подарили памятные тематические сувениры.

ПАО "Ленэнерго" реализует комплексную программу по электробезопасности с 2011 года. Цель масштабного проекта – профилактика травматизма на электросетевых объектах компании.