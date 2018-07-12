"МРСК Урала" отмечена благодарственным письмом министерства промышленности и науки Свердловской области

Компания "МРСК Урала" получила благодарственное письмо регионального министерства промышленности и науки за содействие в создании виртуальных уроков для проекта "Единая промышленная карта" (ЕПК) и реализации программы ранней профиориентации школьников. Церемония награждения состоялась накануне в рамках выставки "Иннопром" на стенде правительства Свердловской области при участии министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

"Мы рады, что благодаря проекту на предприятия приходит большое количество молодых работников. И поэтому задача директоров предприятий – показать с позитивной стороны свои производства, чтобы кадровая составляющая формировалась уже на уровне школы", - отметил Сергей Пересторонин.



ОАО "МРСК Урала" с готовностью откликнулось на предложение стать участником проекта ЕПК для изучения школьниками информации о деятельности компании. В рамках видеокурса учащиеся смогут узнать об основных векторах развития энергетической отрасли в целом, приоритетных задачах "МРСК Урала", в том числе о цифровизации электросетевого комплекса Урала и Прикамья, а также о ключевых специальностях электроэнергетики. Это позволит энергетикам задействовать дополнительные каналы коммуникации с детьми и подростками, а также реализовать новые формы работы по профориентации и практикоориентированному обучению в целях кадрового обеспечения высококвалифицированными работниками.



Отметим, что "Единая промышленная карта" – это проект, направленный на получение школьниками комплексных знаний о профессиях. Это интерактивная платформа в виде готовых уроков "под ключ" или, как говорят сами организаторы, "коробочный курс", состоящий из справочного материала о каждом предприятии, видеоуроке и тестовом задании.



ЕПК реализуется в Свердловской области с 2015 года при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Свердловской области, региональных министерств промышленности и науки, общего и среднего образования.



С сентября 2018 года в уральских школах появится отдельный урок "Единая промышленная карта", который будет включен в расписание.