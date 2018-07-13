На площадке строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань начался монтаж котлоагрегатов №2 и 3

На площадке строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань на Дальнем Востоке продолжаются работы по установке основного оборудования и строительству зданий и сооружений будущей станции. На сегодняшний день специалисты подрядной организации ведут монтаж котлоагрегатов №2 и 3.

Помимо этого строители продолжают работы по сооружению системы топливоподачи, а также возведению фундаментов и монтажу железобетонных конструкций зданий станции. Возведены фундаменты для котлоагрегатов №1-3, электрофильтров, турбоагрегатов №1 и 2, завершен и монтаж оборудования вентиляторной градирни. Ежедневно на площадке работает 14 подрядных организаций, более 800 человек и 60 единиц техники.

Завершить все работы по возведению объекта строители должны к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года.

ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех проектов инвестиционной программы РусГидро по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, которые реализуются в соответствии с Указом Президента РФ. В состав основного оборудования станции войдут три котлоагрегата, два турбоагрегата и два турбогенератора. Станция будет оснащена автоматизированной системой управления технологическими процессами. Предполагается, что установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая – 200 Гкал/час, а годовая выработка электроэнергии – 630 млн кВт.ч. Генеральный подрядчик строительства – АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

ТЭЦ в г. Советская Гавань призвана заместить выбывающие мощности технически устаревшей Майской ГРЭС, работающей с высоким расходом топлива. Новая электростанция станет источником энергии для дальнейшего развития Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла, она позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и перевести потребителей Советской Гавани на центральное теплоснабжение. Ликвидация ряда малоэкономичных котельных на территории города в результате запуска ТЭЦ существенно улучшит экологическую обстановку.