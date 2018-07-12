ОКБ "Гамма" получило заключение Минпромторга о локализации технологий электрообогрева в России

Министерство промышленности и торговли РФ включило ОКБ "Гамма" в официальный реестр российских производителей. Таким образом, ОКБ "Гамма" — единственный российский производитель систем электрообогрева на основе нагревательных кабелей на территории Российской Федерации.

Включение ОКБ "Гамма" в список российских производителей позволит минимизировать зависимость ведущих российских компаний нефтегазовой отрасли от иностранных поставщиков нагревательных кабелей и систем электрообогрева на их основе. Группа компаний "Специальные системы и технологии", в которую входит ОКБ "Гамма", обеспечивает процесс импортозамещения и представляет отечественные технологии в 47 странах мира.

ОКБ "Гамма" на 100% готова поставить на объекты нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей российские системы электрообогрева мирового уровня качества. На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Продукция имеет международные сертификаты ATEX, IECEx и VDE, что подтверждает безопасность применения изделий, в том числе во взрывоопасных средах.

Официальное заключение, выданное Минпромторгом 18 мая 2018 года, подтверждает производство систем электрообогрева и компонентов на территории России. Данное свидетельство определяет перечень промышленной продукции ОКБ "Гамма", относящийся к электрическим нагревательным кабелям российского производства:

Саморегулирующиеся электрические нагревательные кабели: НТВ, НТМ, НТА, НТР, CTE, ВТС, VM, VL, VR, VC, VX, НРК, МТК, ВСК, ТСК, FreezStop.

Электрические нагревательные кабели постоянной мощности: SNF (СНФ) и LLS (ЛЛС).

ОКБ "Гамма" — единственный производитель систем электрообогрева, который получил заключение Министерства промышленности и торговли России. Данный документ позволяет компании участвовать в конкурсных процедурах и поставлять свои решения предприятиям, ограниченным в выборе поставщиков в связи с Постановлением Правительства РФ № 9 от 14 января 2017 года.

Особое конструкторское бюро "Гамма" создано в структуре Группы компаний "Специальные системы и технологии" в 2014 году. ОКБ "Гамма" — центр инноваций в области электрообогрева и электротехники, который занимается разработкой и производством решений для повышения эффективности, надежности и безопасности технологических процессов предприятий различных отраслей промышленности. Компания производит все типы компонентов для систем электрообогрева нефтегазовой отрасли, оборонно-промышленного комплекса, авиа- и судостроения, атомной промышленности.

На базе ОКБ "Гамма" развернуто первое и единственное в России производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей. Компания является исполнителем отраслевого плана по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" (ГК "ССТ"), основанная в 1991 году, — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем промышленного и бытового электрообогрева. Компания входит в тройку мировых лидеров-производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева на их основе.