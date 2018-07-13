Специалисты "Ярэнерго" поймали очередного энерговора: сумма ущерба составила почти 1 миллион 340 тысяч рублей

Очередной случай энерговоровства пресечён специалистами филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" в Ярославле. Специалисты мобильной группы инспекционного контроля отдела безопасности филиала "Ярэнерго" совместно со специалистами по учету электроэнергии производили контрольную проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства. При проверке частных домов, расположенных по улице 3-я Новодуховская, энергетиками обнаружен факт бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 390 тысяч кВт/час.

Потребитель, не заключив договор с ресурсоснабжающей организацией и, конечно же, не платив за электроэнергию, пользовался всеми благами современного мира. Общая стоимость украденной электрической энергии составила почти миллион 340 тысяч рублей.

На эту сумму в отношении потребителя составлен акт. Энергетиками в правоохранительные органы направлено заявление о привлечении данного потребителя к уголовной ответственности. В соответствии с законодательством, потребителю была полностью ограничена подача электроэнергии, несмотря на его активное сопротивление и угрозы.

Отметим, что энергетики в ходе проводимой в филиале "Ярэнерго" рейдовой работы осуществляют осмотры объектов электросетевого комплекса, в том числе линий электропередачи, на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета потребителей, выявляя случаи незаконного электропотребления. Материалы по фактам несанкционированного энергопотребления сотрудниками филиала направляются в правоохранительные органы, где нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров административных и уголовных дел.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" и в дальнейшем будет вести активную деятельность по выявлению фактов незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии. Воровство электроэнергии наносит как экономический ущерб электросетевой компании, так и снижает качество энергоснабжения добросовестных потребителей. Кроме того, самовольное подключение к электросетям или вмеша­тельство в работу приборов учета может спровоцировать перепады напряжения, создать угро­зу жизни и здоровью людей. Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, помогает обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери электроэнергии.



В ПАО "МРСК Центра" создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. Также передать подобную информацию можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115. Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.