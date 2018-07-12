В США планируется построить ГАЭС мощностью 1 200 МВт

В Федеральную комиссию по регулированию в энергетике (FERC) подана заявка на получение предварительного разрешения по проекту строительства ГАЭС Gregory County на реке Миссури.

ГАЭС установленной мощностью 1 200 МВт планируется построить в окрестностях округа Грегори (Gregory County) в штате Южная Дакота (South Dakota) с возможностью присоединения к введенной в эксплуатацию в 2017 г. новой магистральной ЛЭП напряжением 345 кВт между ПС в г. Байрон (Byron) и г. Юг Элгин (South Elgin) в штате Иллинойс.

ГАЭС Gregory County - это ГАЭС с естественной приточностью. Площадь верхнего резервуара станции, образованного насыпной дамбой высотой около ~19 м составит ~485,6 га. В качестве нижнего резервуара будет использоваться существующий резервуар Lake Francis Case, образованный на Миссури дамбой Ft. Randall Dam.

На ГАЭС будут установлены реверсивные гидротурбины Francis, расположенные в подземном машинном зале и соединенные подземным водоводом с резервуаром Lake Francis Case. В общей сложности планируется оснастить станцию 8-ью гидроагрегатами мощностью по 150 МВт в турбинном и 200 МВт в насосном режиме, а также построить 2 напорных водовода.

