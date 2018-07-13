Владимирский филиал "Т Плюс" уберет под землю тепловую сеть на улицах Разина и Парижской Коммуны

Владимирский филиал ПАО "Т Плюс" приступил к реконструкции двух участков тепловых сетей надземной прокладки в районе улиц Разина и Парижской Коммуны. Главная особенность этих объектов – изменение способа прокладки: в ходе модернизации сети, проходящие по территории школы №9, гимназии №23 и детского сада №57, будут переложены в подземном варианте. По проекту на двух участках будет заменено 888 метров трубопроводов (в однотрубном исчислении), а общая стоимость работ составит 18 млн рублей.

Реконструкция пройдет без отключения ГВС: на время производства работ горячее водоснабжение будет осуществляться по действующей теплосети. Таким образом, ограничения в подаче теплоносителя предусмотрены только на 1-2 дня, на время технологических переключений. После окончания работ специалистам предстоит восстановить большой объем благоустройства: разбить 2000 м2 газонов, заасфальтировать 650 м2 дорожек и тротуаров, высадить 10 деревьев и кустарников.

В этом году в инвестиционной программе компании предусмотрен комплекс мер по повышению безопасности тепловых сетей, проходящих по территории детских учреждений. В рамках реконструкции будут убраны под землю тепловые сети на территории школ №№5, 10, 22, лицея №14, детских садов №№110, 127. Также будет произведена замена тепловых вводов у школы №7, детских садов №№54, 22, а у школы №39 аналогичные работы уже завершены в рамках реконструкции сети на улице Верхняя Дуброва.

Владимирский филиал "Т Плюс" напоминает жителям и гостям города об элементарных правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства. Специалисты компании призывают родителей и педагогов объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей, а также рядом с местом проведения работ по подготовке коммуникаций к отопительному сезону.

Уважаемые владимирцы и гости города, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

