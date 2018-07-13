Хабаровские энергетики определили лучшую бригаду по ремонту распределительных сетей

В хабаровском филиале АО "ДРСК" прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди бригад распределительных сетей. По сумме набранных очков лучшей стала команда Комсомольского РЭС СП "Северные электрические сети".

Соревнования прошли на специальном полигоне подстанции 110/35/6 кВ "Елабуга" и состояли из шести этапов. Четыре команды энергетиков демонстрировали профессионализм и слаженность действий при работе на высоте, производя замену неисправного энергооборудования на воздушных линиях 0,4 и 10 кВ и трансформаторной подстанции, а также спасая условно пострадавшего на опоре ЛЭП от воздействия электротока. Отдельным этапом стала проверка знаний правил охраны труда и умения оказать первую помощь.

В результате безоговорочную победу одержала бригада Комсомольского РЭС СП "СЭС". Второе место завоевала бригада Вяземского РЭС Центральных электрических сетей. На третьем оказались энергетики Южного РЭС СП "ЦЭС". Наименьшее количество баллов набрала команда Амурского РЭС СП "СЭС".

В личном первенстве лучшим ответственным руководителем признан мастер Амурского РЭС СП "СЭС" Тимур Харченко. самым профессиональным производителем работ, по мнению судей, стал электромонтер ОВБ Комсомольского РЭС СП "СЭС" Евгений Котов. Самым ответственным и исполнительным членом бригады назван электромонтёр по ремонту ВЛ Амурского РЭС СП "СЭС" Александр Лысенко. Лучший знаток правил охраны труда – мастер Вяземского РЭС СП "ЦЭС" Сергей Ашихмин, а лучший в оказании первой помощи – электромонтёр по ремонту ВЛ Вяземского РЭС СП "ЦЭС" Алексей Ноздрин.

По словам главного судьи, заместителя главного инженера Хабаровских электрических сетей по управлению сетями Валерия Лиханова, основная цель соревнований – совершенствовать уровень профессиональной подготовки персонала, повышать квалификацию специалистов и снижать уровень производственного травматизма.

"Все без исключения команды продемонстрировали высокий уровень практической и теоретической подготовки, а также показали умение работать в команде. Но несмотря на это, всем есть к чему стремиться и чему поучиться друг у друга", - отметил Валерий Георгиевич.