Задолженность за электроэнергию ОАО "НПО "Бином" достигла критического уровня: с февраля не внесено ни одного платежа

Задолженность Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Бином" перед АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") по состоянию на 1 июня текущего года превысила 16 млн руб. и продолжает расти. В Севкавказэнерго особенно встревожены тем фактом, что с февраля 2018 года не было произведено ни одной оплаты за поставленную электроэнергию. Кроме того, решением Арбитражного суда РСО-Алания с ОАО "НПО "Бином" в пользу гарантпоставщика региона взыскано свыше 10 млн руб. задолженности. В настоящее время судебные акты находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

Комментируя складывающуюся непростую ситуацию, начальник юридического отдела АО "Севкавказэнерго" Сергей Бесаев подчеркнул: "Считаю необходимым обратить внимание на тот факт, что ответственными структурами ОАО "НПО "Бином"" всячески затягивается рассмотрение спора. Нами же, в свою очередь, как организацией, имеющей свои обязательства перед оптовым рынком электроэнергии, будет рассматриваться вопрос об инициировании процедуры банкротства ОАО "НПО "Бином".

В целом, подводя итоги работы юридического отдела АО "Севкавказэнерго" в июне текущего года, заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению Светлана Гацоева сообщила: "В суды различных инстанций подано 291 заявление о взыскании задолженности на сумму более 21 млн руб. По претензионной работе в досудебном порядке задолженность оплатили почти 500 абонентов на сумму свыше 1,1 млн руб. В отчётном периоде были удовлетворены требования Общества о взыскании задолженности на сумму почти в 20 млн руб. в отношении 212 должников. По ранее выданным судебным актам в отношении 530 абонентов-дебиторов в кассы гарантпоставщика поступило свыше 22,2 млн руб.".