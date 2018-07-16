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Анатолий Яновский провел встречу с председателем и генеральным директором Petrolex Oil & Gas Ltd Сегун Адебуту

Анатолий Яновский провел встречу с председателем и генеральным директором Petrolex Oil & Gas Ltd Сегун Адебуту

16 июля 2018, 16:01
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с председателем и генеральным директором Petrolex Oil & Gas Ltd Сегун Адебуту.

В ходе мероприятия стороны обсудили российско-нигерийское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Нигерийская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в привлечении российских компаний для разработки двух месторождений, в том числе в части их финансирования.

По итогам встречи достигнута договоренность, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки с заинтересованными российскими компаниями.

Компания: Министерство энергетики РФ
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