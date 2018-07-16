Анонс RusCable Insider Digest №89 от 16 июля 2018 года

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018 RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018 RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

Представляем вашему вниманию очередной выпуск RusCable Insider Digest, уже 89 по счету. В новом номере мы продолжаем собирать для вас все главные и ключевые новости о событиях прошлой недели, произошедших в электротехнической отрасли, электроэнергетике и кабельной промышленности.

Специально для новостей с прошедшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», все материалы этого мероприятия выделены ярлыком, для более удобных навигации и чтения. В этом году на «ИННОПРОМе» было представлено в несколько раз больше экспонатов: 813 против 394 в 2017 году. На мероприятии также было подписано более 100 договоров и соглашений.

Эксклюзивные разделы выпуска посвящены поездке портала RusCable.Ru в г. Орел, где, 13 июля, прошло грандиозное событие — третье соревнование по игре в пейнтбол среди представителей кабельных компаний России, организованное порталом. В этот же день, представители RusCable.Ru и гости мероприятия, посетили с экскурсией производственную площадку завода «Эксперт-Кабель».

А еще, Insider Digest получил новую рубрику – «Зарубежные новости»! Данный раздел содержит интересные и по-настоящему уникальные публикации, недоступные для прочтения на русском языке, но очень важные для понимания развития международных тенденций в промышленности.

Желаем Вам приятного чтения!

Краткий обзор новостей выпуска:

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России

СовФед одобрил закон об НДД и низких акцизах на топливо

Рубрика «Материалы RusCable.Ru»

Курс на технику

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 км

Состоялась рабочая встреча руководителей ФСК ЕЭС и Росэнергоатома

Рубрика «Кабельная промышленность»

ОАО «НП «Подольсккабель» празднует 77-ой день рождения

На Урале начали проверять качество кабельной продукции на стройплощадках

Летнее командное мероприятие Москабельмет

Проведена ресертификация системы менеджмента качества ОС СМК АНО «ПРОМТЕХНОСЕРТ»

«ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018

В Норвегии построят передовой кабелеукладчик для Nexans

Новая линия производства автомобильных проводов компании Rosendahl

Компании Cimteg и AESA вступают в стратегическое партнёрство

Новые подводные кабельные линии для морских ветровых комплексов в Северном море

Новая организация, созданная для интеграции компаний Prysmian Group и General Cable

Рубрика «Импортозамещение и экспорт»

Рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и проблемы

Рубрика «Сырьевые рынки»

Россия нарастила экспорт алюминия и меди

Китайские производители алюминия провели рокировку мощностей

Рубрика «Правительство и экономика»

Подведены итоги ежегодного мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики

ИПЕМ отмечает рост промышленного производства по итогам июня

Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Денис Мантуров: Концепцию модернизации торговых представительств предстоит разработать до конца 2018 года

Внедрение технологических решений в промышленности обсудили

Госдума приняла закон о пятилетних тарифах в изолированных энергосистемах

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром энергетики Александром Новаком

Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».



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