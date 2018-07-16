Анонс RusCable Insider Digest №89 от 16 июля 2018 года

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Раздел портала RusCable.Ru "Статьи" пополняется новым материалом
16 июля 2018, 14:56
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018
RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018
RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018
Представляем вашему вниманию очередной выпуск RusCable Insider Digest, уже 89 по счету. В новом номере мы продолжаем собирать для вас все главные и ключевые новости о событиях прошлой недели, произошедших в электротехнической отрасли, электроэнергетике и кабельной промышленности.
Специально для новостей с прошедшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», все материалы этого мероприятия выделены ярлыком, для более удобных навигации и чтения. В этом году на «ИННОПРОМе» было представлено в несколько раз больше экспонатов: 813 против 394 в 2017 году. На мероприятии также было подписано более 100 договоров и соглашений.
Эксклюзивные разделы выпуска посвящены поездке портала RusCable.Ru в г. Орел, где, 13 июля, прошло грандиозное событие — третье соревнование по игре в пейнтбол среди представителей кабельных компаний России, организованное порталом. В этот же день, представители RusCable.Ru и гости мероприятия, посетили с экскурсией производственную площадку завода «Эксперт-Кабель».
А еще, Insider Digest получил новую рубрику – «Зарубежные новости»! Данный раздел содержит интересные и по-настоящему уникальные публикации, недоступные для прочтения на русском языке, но очень важные для понимания развития международных тенденций в промышленности.
Желаем Вам приятного чтения!
Краткий обзор новостей выпуска:
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Материалы RusCable.Ru»
Рубрика «Электросетевой комплекс России»
Рубрика «Кабельная промышленность»
Рубрика «Импортозамещение и экспорт»
Рубрика «Сырьевые рынки»
Рубрика «Правительство и экономика»
Архив всех предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».
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