 
Подписаться на новости
Новости портала

Анонс RusCable Insider Digest №89 от 16 июля 2018 года

Анонс RusCable Insider Digest №89 от 16 июля 2018 года

16 июля 2018, 14:56
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru

Обсудить на форуме

265 просмотров

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

RusCable Insider Digest №89 от 16.07.2018

Представляем вашему вниманию очередной выпуск RusCable Insider Digest, уже 89 по счету. В новом номере мы продолжаем собирать для вас все главные и ключевые новости о событиях прошлой недели, произошедших в электротехнической отрасли, электроэнергетике и кабельной промышленности.

Специально для новостей с прошедшей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», все материалы этого мероприятия выделены ярлыком, для более удобных навигации и чтения. В этом году на «ИННОПРОМе» было представлено в несколько раз больше экспонатов: 813 против 394 в 2017 году. На мероприятии также было подписано более 100 договоров и соглашений.

Эксклюзивные разделы выпуска посвящены поездке портала RusCable.Ru в г. Орел, где, 13 июля, прошло грандиозное событие — третье соревнование по игре в пейнтбол среди представителей кабельных компаний России, организованное порталом. В этот же день, представители RusCable.Ru и гости мероприятия, посетили с экскурсией производственную площадку завода «Эксперт-Кабель».

А еще, Insider Digest получил новую рубрику – «Зарубежные новости»! Данный раздел содержит интересные и по-настоящему уникальные публикации, недоступные для прочтения на русском языке, но очень важные для понимания развития международных тенденций в промышленности.

Желаем Вам приятного чтения!

Краткий обзор новостей выпуска:

Рубрика «Обязательно к прочтению»

  • Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России
  • СовФед одобрил закон об НДД и низких акцизах на топливо

Рубрика «Материалы RusCable.Ru»

  • Курс на технику

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

  • ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 км
  • Состоялась рабочая встреча руководителей ФСК ЕЭС и Росэнергоатома

Рубрика «Кабельная промышленность»

  • ОАО «НП «Подольсккабель» празднует 77-ой день рождения
  • На Урале начали проверять качество кабельной продукции на стройплощадках
  • Летнее командное мероприятие Москабельмет
  • Проведена ресертификация системы менеджмента качества ОС СМК АНО «ПРОМТЕХНОСЕРТ»
  • «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018
  • В Норвегии построят передовой кабелеукладчик для Nexans
  • Новая линия производства автомобильных проводов компании Rosendahl
  • Компании Cimteg и AESA вступают в стратегическое партнёрство
  • Новые подводные кабельные линии для морских ветровых комплексов в Северном море
  • Новая организация, созданная для интеграции компаний Prysmian Group и General Cable

Рубрика «Импортозамещение и экспорт»

  • Рост высокотехнологичного промышленного экспорта: возможности и проблемы

Рубрика «Сырьевые рынки»

  • Россия нарастила экспорт алюминия и меди
  • Китайские производители алюминия провели рокировку мощностей

Рубрика «Правительство и экономика»

  • Подведены итоги ежегодного мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики
  • ИПЕМ отмечает рост промышленного производства по итогам июня
  • Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
  • Денис Мантуров: Концепцию модернизации торговых представительств предстоит разработать до конца 2018 года
  • Внедрение технологических решений в промышленности обсудили
  • Госдума приняла закон о пятилетних тарифах в изолированных энергосистемах
  • Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром энергетики Александром Новаком

Архив  всех  предыдущих выпусков расположен на отдельной странице портала RusCable.Ru в разделе «Издания».

По вопросам сотрудничества обращайтесь в редакцию по указанным ниже контактам, а также через социальные сети.

Адрес редакции RusCable Insider Digest (РусКабель Инсайдер Дайджест)

111123, Москва, Электродный проезд, д.8а
Тел.: +7 (495) 229-33-36
WA/Viber/Telegram 8 999 831 73 74
E-mail: insider@ruscable.ru

Мы в социальных сетях. Подписывайтесь!

Facebook: @ruscableinsider
Instagam: ruscable_insider_digest
Другие новости рубрики Новости портала
Закончен сбор заявок на большой кабельный пейнтбол в Орле
Курс на технику
Анонс RusCable Insider Digest №88 от 9 июля 2018 года
Второй день конференции
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно