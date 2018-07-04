Брянскэнерго поздравили победителей корпоративных соревнований профмастерства

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" состоялось мероприятие, посвященное чествованию участников команды энергопредприятия, ставшей победительницей соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередачи ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья", прошедших в начале июля в республике Марий Эл.

В состязаниях участвовали бригады из 20 российских регионов. В состав команды Брянскэнерго вошли мастер Дятьковской бригады Брянского участка службы линий электропередачи Управления высоковольтных сетей (УВС) Альберт Замалиев и электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи Сергей Фомин, Алексей Никулин и Николай Степин. Руководил командой заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УВС Сергей Скоробреха. Брянские энергетики уверенно прошли все соревновательные этапы, и набрав 1299 баллов из 1400 возможных, заняли первое место. Теперь команда Брянскэнерго будет представлять МРСК Центра на соревнованиях профессионального мастерства ПАО "Россети", которые пройдут в Нижневартовске в конце июля.

Торжественную встречу, на которой присутствовали участники соревнований, руководители подразделений филиала, студенты студенческих отрядов, открыл заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" Александр Косарим. Он поблагодарил участников команды-победительницы за высокий профессионализм, продемонстрированный ими в ходе состязаний, и ответственное отношение к выполнению поставленных задач в ежедневной работе.

- Победа Брянскэнерго еще раз подтверждает, что у нас работает высококвалифицированные специалисты, способные обеспечить надежное энергоснабжение жителей Брянской области, - подчеркнул Александр Иванович.

Со словами приветствия к участникам соревнований обратился председатель Совета ветеранов Брянскэнерго Василий Захаренко, отметивший, что молодое поколение энергетиков брянского филиала МРСК Центра – достойные преемники своих наставников, стоявших у истоков формирования электросетевого комплекса Брянской области. Он выразил надежду, что энергетики и в дальнейшем будут добиваться высоких результатов в соревнованиях различного уровня, повышая свой профессионализм для работы на благо жителей региона.

Руководитель команды Сергей Скоробреха рассказал присутствующим о ходе соревнований, акцентировав внимания на сплоченности коллектива и высокой ответственности каждого из участников бригады. При прохождении конкурсных этапов брянские энергетики на высоком уровне демонстрировали навыки, необходимые для эффективной и безопасной работы при эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, отметил он. В завершении встречи победителям были вручены призы.