"Ленэнерго" обеспечило надежное электроснабжение Чемпионата мира по футболу

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило надежное электроснабжение спортивных, социальных и инфраструктурных объектов, задействованных в мероприятиях Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге. С 7 июня в "Ленэнерго" круглосуточно дежурили 94 оперативно-выездные бригады с 99 единицами техники. В частности, на стадионе "Санкт-Петербург" постоянно работали 27 аварийных бригад.

Благодаря слаженному взаимодействию, сетевой компании удалось обеспечить системную надежность работы энергосистемы и не допустить технологических нарушений, способных повлиять на бесперебойность электроснабжения мероприятий Чемпионата. В течение всего мундиаля специалистами "Ленэнерго" производился осмотр объектов электросетевого хозяйства, обеспечивалось дежурство оперативного персонала на стадионах и тренировочных базах, была усилена охрана и меры безопасности на объектах компании.

Особое внимание энергетики уделили контролю охранных зон электросетевых объектов, в том числе в непосредственной близости от стадиона "Санкт-Петербург". Совместная работа также проводилась с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями.