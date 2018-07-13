МРСК Северо-Запада уплатила 4.5 миллиарда рублей налогов и иных обязательных платежей за I полугодие 2018 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") за 1 полугодие 2018 года уплатило в бюджеты всех уровней (с учетом возврата переплат) 4 516 млн рублей налогов и иных обязательных платежей.



В федеральный бюджет перечислено 1 689 млн рублей, возвращено переплат – 19 млн рублей, итого – 1 670 млн рублей (37% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).



В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты (в качестве налога на имущество, региональной составляющей налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного, земельного налогов и прочих отчислений), перечислено – 1 558,4 млн рублей, возвращено переплат – 92,4 млн рублей, итого – 1 466 млн рублей (32,5% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).

ПАО "МРСК Северо-Запада" перечислило страховые взносы за 1 полугодие 2018 года 1382 млн рублей, возвращено переплат – 3 млн рублей, итого – 1 379 млн рублей (30,5% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).



Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Росприроднадзора составила 1 млн рублей.