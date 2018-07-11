Металлорукав от IEK: тройка лучших

Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования для кабеленесущих систем и представляет сразу три новинки металлорукава:

негорючий металлорукав для прокладки в условиях, требующих высокой пожаробезопасности,

морозостойкий металлорукав для эксплуатации в условиях Крайнего Севера,

металлорукав из нержавеющей стали для безопасного использования в условиях агрессивной среды.

1. Металлорукав негорючий МПГнг-LS

Негорючий металлорукав МПГнг-LS с пониженным газо- и дымовыделением предназначен для прокладки проводов и кабелей в условиях, требующих повышенной пожаробезопасности: атомных, тепло- и гидроэлектростанциях, метрополитене, высотных зданиях, на судах, химических производствах, в складских помещениях и т.п.

ПВХ (поливинилхлоридная) оболочка металлорукава обеспечивает водонепроницаемость, стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность на разрыв.

Технические характеристики негорючего металлорукава МПГнг-LS IEK®

Температура эксплуатации, С°: от -30 до +70;

от -30 до +70; Гарантия производителя: 1 год;

1 год; Срок эксплуатации: 10 лет.

2. Металлорукав морозостойкий РЗ-ЦПнг-ХЛ

Морозостойкий металлорукав РЗ-ЦПнг-ХЛ предназначен для эксплуатации при температуре от -60 до +70 С°, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Металлорукав РЗ-ЦПнг-ХЛ производится из оцинкованной стали типа Р3-Ц. На внешнюю сторону металлорукава нанесена ПВХ (поливинилхлоридное) оболочка, не поддерживающая горение. ПВХ оболочка обладает способностью сохранять эластичность при сверхнизких температурах до -60°С, обеспечивает водонепроницаемость, стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность на разрыв.

Технические характеристики морозостойкого металлорукава РЗ-ЦПнг-ХЛ IEK®

Температура эксплуатации, С°: от -60 до +70;

от -60 до +70; Температура хранения, С°: от -60 до +70;

от -60 до +70; Гарантия производителя: 1 год;

1 год; Срок эксплуатации: 10 лет.

3. Металлорукав из нержавеющий стали РЗ-Н

Металлорукав производится из нержавеющий стали РЗ-ЦН, что позволяет использовать его в условиях агрессивной внешней среды: на промышленных, химических, нефтегазоперерабатывающих предприятиях, в тропическом и морском климате, а также других экстремальных условиях.

Металлорукав РЗ-ЦН обладает высокой коррозионной стойкостью, гибкостью и ударопрочностью. Способен длительное время противостоять негативным факторам окружающей среды, которые могут привести к нарушению целостности изоляции кабеля.

Технические характеристики металлорукава из нержавеющий стали РЗ-Н IEK®