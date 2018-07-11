Металлорукав от IEK: тройка лучших

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16 июля 2018, 16:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK расширяет ассортимент оборудования для кабеленесущих систем и представляет сразу три новинки металлорукава:
1. Металлорукав негорючий МПГнг-LS
Негорючий металлорукав МПГнг-LS с пониженным газо- и дымовыделением предназначен для прокладки проводов и кабелей в условиях, требующих повышенной пожаробезопасности: атомных, тепло- и гидроэлектростанциях, метрополитене, высотных зданиях, на судах, химических производствах, в складских помещениях и т.п.
ПВХ (поливинилхлоридная) оболочка металлорукава обеспечивает водонепроницаемость, стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность на разрыв.
Технические характеристики негорючего металлорукава МПГнг-LS IEK®
2. Металлорукав морозостойкий РЗ-ЦПнг-ХЛ
Морозостойкий металлорукав РЗ-ЦПнг-ХЛ предназначен для эксплуатации при температуре от -60 до +70 С°, в том числе в условиях Крайнего Севера.
Металлорукав РЗ-ЦПнг-ХЛ производится из оцинкованной стали типа Р3-Ц. На внешнюю сторону металлорукава нанесена ПВХ (поливинилхлоридное) оболочка, не поддерживающая горение. ПВХ оболочка обладает способностью сохранять эластичность при сверхнизких температурах до -60°С, обеспечивает водонепроницаемость, стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность на разрыв.
Технические характеристики морозостойкого металлорукава РЗ-ЦПнг-ХЛ IEK®
3. Металлорукав из нержавеющий стали РЗ-Н
Металлорукав производится из нержавеющий стали РЗ-ЦН, что позволяет использовать его в условиях агрессивной внешней среды: на промышленных, химических, нефтегазоперерабатывающих предприятиях, в тропическом и морском климате, а также других экстремальных условиях.
Металлорукав РЗ-ЦН обладает высокой коррозионной стойкостью, гибкостью и ударопрочностью. Способен длительное время противостоять негативным факторам окружающей среды, которые могут привести к нарушению целостности изоляции кабеля.
Технические характеристики металлорукава из нержавеющий стали РЗ-Н IEK®