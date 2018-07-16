На Пензенской ТЭЦ-1 отремонтировали самую высокую трубу

В Пензе провели текущий ремонт дымовой железобетонной трубы высотой 180 метров (ст.№3). По словам технического директора Пензенской ТЭЦ-1 Сергея Мишанина, в основе реконструкции трубы были работы по торкретированию (нанесение бетона аппаратным способом).

"Ремонт двух других труб высотой по 100 метров и примыкающих к ним газоходов запланирован на конец текущего месяца", - пояснил Сергей Мишанин.

Также на станции завершилась модернизация верхнего уровня САУГ (системы автоматического управления горелками) котла ст.№11. В ходе реконструкции микропроцессорные модули и программное обеспечение были заменены на аппаратное программное обеспечение нового поколения. В настоящий момент котлоагрегат включен в работу для настройки автоматических регуляторов, участвующих в САУГ.