На Усть-Среднеканской ГЭС начат монтаж силового трансформатора гидроагрегата №3

На Усть-Среднеканской ГЭС, возводимой РусГидро в Магаданской области, приступили к монтажу силового трансформатора, который обеспечит выдачу в энергосистему электроэнергии и мощности нового гидроагрегата №3.

Силовой трансформатор весом более 135 тонн является важнейшим элементом новой гидроэлектростанции. Он предназначен для повышения напряжения 15,75 кВ, выдаваемого гидроагрегатом, до напряжения 220 кВ, на котором электроэнергия передается по линиям электропередачи в энергосистему Магаданской области.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме – один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО "РусГидро". Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт. Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №3 Усть-Среднеканской ГЭС запланирован на IV квартал 2018 года.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались только одной электростанцией – Колымской ГЭС. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области и Чукотском АО, а также будет способствовать судоходству по реке Колыме.