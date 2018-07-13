СвердНИИхиммаш представил собственные разработки на выставке ИННОПРОМ-2018

В рамках объединенного тематического стенда ГК "Росатом" на международной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) представило возможности по разработке и поставке оборудования комплексов переработки радиоактивных отходов (КП РАО) и водоподготовки.

Комплексы переработки РАО представляют собой интегрированные системы, позволяющие минимизировать объем передаваемых на захоронение и выполнять технические условия для захоронения отходов. Они предназначены для использования на АЭС, предприятиях ядерного топливного цикла и обращению с радиоактивными отходами. Комплексы включают в себя различные системы по переработке жидких, твердых и газообразных радиоактивных отходов всех уровней активности.

При этом, СвердНИИхиммаш, выступая в роли единого технологического интегратора, ответственного за достижение эксплуатационных характеристик комплекса в целом, унифицирует оборудование для обращения с РАО и снижает стоимость поставки за счет типизации проектов.

Оборудование для водоподготовки включает в себя выпарное и кристаллизационное оборудование для водоподготовки, опреснения морской воды, очистки промышленных стоков и получения товарных продуктов (сульфат натрия, поваренная соль, калийные удобрения, строительный гипс). АЭС, ТЭС, промышленные и муниципальные могут использовать дистилляционные обессоливающие установки (ДОУ) производительностью по обессоленной воде от 25 до 700 тонн в час и вакуум-выпарные установки (ВВУ) для очистки стоков производительностью по исходному стоку от 3 до 100 тонн в час.

Преимущества ДОУ заключаются в непрерывности производственного процесса и малых трудозатратах, высокой тепловой экономичности, компактности и малой металлоемкости, возможности блочно-модульного исполнения, предельно малого удельного расхода реагентов и материалов, высокого выхода дистиллята на 1 т затраченного пара. Преимущества ВВУ состоят в долговечности (срок службы 30 и более лет), простоте и надежности в эксплуатации (работают в автоматическом режиме), универсальности (практически не зависит от солевого состава стоков) и возможности использования низкопотенциального (бросового) пара.