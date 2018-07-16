В филиале "Рязаньэнерго" подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2018 года

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Рязаньэнерго" реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

За первое полугодие 2018 года энергетики реконструировали около 20 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35кВ 87 птицезащитных устройств. Эти мероприятия позволят сократить зону вырубки просеки и предотвратить гибель птиц. Также заключены договоры на размещение и утилизацию древесных отходов, образующихся при расчистке трасс линий электропередачи, и проведен лабораторный анализ подземных вод артезианской скважины на подстанции 220 кВ "Пущино". Пятнадцать сотрудников филиала, ответственных за обеспечение экологической безопасности пройдут обучение и аттестацию в специализированных организациях.

В Рязаньэнерго предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Для обеспечения экологической безопасности энергообъектов и рационального использования природных ресурсов внедряются новые технологии, неукоснительно соблюдаются правила благоустройства промышленных площадок, а также сбора, размещения и своевременного вывоза отходов производства и потребления. Передачу отходов для последующей переработки и захоронения осуществляют только специализированные организации. Деятельность энергетиков в этом направлении полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.

Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал "Рязаньэнерго" вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Рязанской области.