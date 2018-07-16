Хабаровские энергетики восстановили энергоснабжение потребителей

Бригады "Хабаровских электрических сетей" завершили аварийно-восстановительные работы на объектах, пострадавших во время прохождения циклона, обрушившегося на Хабаровский край. Перебои с электроснабжением были зафиксированы в населенных пунктах Бикинского, и Хабаровского районов.

Грозовой фронт затронул преимущественно южные районы края. Наибольший объем повреждений был зафиксирован в ночь с 13 на 14 июля на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ в Бикинском районе. Полностью восстановить энергоснабжение данных потребителей удалось к 18. 00 (по хабаровскому времени) 14 июля. Среднее время простоя потребителя – 3 часа 45 минут.

В ликвидации последствий непогоды было задействовано 18 специалистов и 6 единиц техники. Всего за время прохождения циклона специалистами было ликвидировано 29 аварийных отключений. Для ликвидации последствий непогоды были привлечены дополнительные бригады из Бикинского, Вяземского и Лазовского районов электрических сетей. По состоянию на 11.00 (по хабаровскому времени) 16 июля в работе остается 1 заявка по линиям электропередачи класса напряжения 10 кВ в поселке Бычиха Хабаровского района, которая будет выполнена в ближайшее время.

В случае, если ваш населенный пункт попали в зону аварийного отключения, просим незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии АО "ДРСК": 8-800-1000-397 (круглосуточно/бесплатно). Либо обращаться в район электрических сетей по месту проживания.