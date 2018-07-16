Хищение оборудования с подстанции "Рязаньэнерго" спровоцировало обесточение пяти населенных пунктов

Минувшей ночью, повредив сетчатое ограждение подстанции 35/10 кВ "Поздное" Михайловского района электрических сетей "Рязаньэнерго", злоумышленники самовольно проникли на ее территорию и совершили кражу энергооборудования.

Нарушители взломали двери комплектного распределительного устрой ства в ячейке подстанции, самостоятельно произвели отключение выключателя, находившего под напряжением, а затем демонтировали данный выключатель и его блок управления.

Хищение оборудования стало причиной отключения ВЛ, запитанной от подстанции. Из-за противоправных действий похитителей в течение шести часов были обесточены потребители пяти населенных пунктов Михайловского района Рязанской области: Ольховец, Напольные выселки, Жмурово, Красное, Шанчерово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с отделом безопасности филиала "Рязаньэнерго" приступили к розыску лиц, причастных к данному акту незаконного вмешательства в работу электросетевого объекта и порче имущества предприятия. Ущерб, нанесенный филиалу ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго", оценивается специалистами в сумму 240 тыс. рублей.

Филиал "Рязаньэнерго" напоминает жителям Рязанской области, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, а также хищение энергооборудования не только являются уголовно наказуемыми, но и могут привести к гибели людей! Кроме того, такие противоправные действия зачастую влекут за собой сбой в электроснабжении отдельных населенных пунктов и целых районов на длительное время.

При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или в правоохранительные органы.

