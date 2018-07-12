За 5 месяцев этого года "Янтарьэнерго" выполнило ремонт более 600 километров линий электропередачи

За первые 5 месяцев ремонтная программа "Янтарьэнерго" 2018 года исполнена на 34%. На ремонт и приведение в надлежащее техническое состояние энергообъектов по всей области затрачено 103,5 млн рублей.

Большая часть работ выполняется хозяйственными способом, то есть собственными силами энергетиков. Все материально-технические ресурсы для выполнения ремонтной программы имеются в наличии. Бригады приступили к выполнению программы ещё в начале января. Однако основной объём работ по реконструкции объектов электросетевого хозяйства традиционно приходится на 2 и 3 квартал. В рамках программы производится ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, расчищаются и расширяются просеки воздушных линий электропередачи.

По данным на июнь, отремонтировано почти 616 километров линий электропередачи всех классов напряжения из запланированных 1448. Наибольший объём работ – 548 километров – выполнен в сетях 0,4-15 киловольт.

Также в рамках программы ведётся ремонт трансформаторных подстанций. За 5 месяцев из запланированных на год 621 капитально отремонтировано 287, что составляет 46% от годового объёма. Параллельно выполняется ремонт коммутационных аппаратов. Из планируемых 77 энергетики наладили работу 39. Кроме того, в настоящее время сотрудники компании "Янтарьэнерго" занимаются расчисткой просек воздушных линий всех классов напряжения. Энергетики уже освободили от поросли 109 гектар просек, что составляет 47% от годового плана.

Таким образом, ремонтная программа этого года реализуется без отставаний от графика. Выполнение плана пяти месяцев составляет 100 процента от плана периода или 34% от плана года. Основной объём работ энергетики планируют завершить до конца сентября 2018 года.

Добавим, специалисты "Янтарьэнерго" уже приступили к разработке ремонтной программы на следующий год.

Ежегодно ремонтная программа "Янтарьэнерго" выполняется на 100 процентов. Все проводимые в рамках неё мероприятия позволяют сократить количество аварий в сетях, повысив тем самым надёжность электросетевого комплекса региона.

