Завершено исследование по определению возможности и технических условий синхронизации энергосистем прибалтийских стран и континентальной Европы

Системные операторы Польши, Латвии, Литвы, Эстонии - PSE, Litgrid, AST, Elering - согласовали финальный отчет по исследованию, определяющему возможность и технические условия синхронизации энергосистем прибалтийских стран и континентальной Европы (Dynamic study identifying technical conditions of the Baltic States), выполненному Гданьским отделением Института энергетики (Institute of Power Engineering, Gdansk Division), которое проводилось в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между PSE, Litgrid, AST и Elering, подписанным в декабре 2017 г.

Финасирование исследования осуществлялось в рамках программы CEF1 ЕС в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта, подписанным в апреле 2018 г. между PSE, Litgrid, AST и Elering и Исполнительным агентством по инновациям и сетям (INEA).

Цель исследования - анализ динамической и статической устойчивости энергосистем в случае синхронизации, условий технической эксплуатации и потенциальных угроз, возникающих при присоединении прибалтийских энергосистем к объединенной энергосистеме стран континентальной Европы. Результаты исследования, которые были обсуждены на заседаниях Группы высокого уровня BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan High Level Group) с участием представителей Еврокомиссии, ENTSO-E, министерств и системных операторов заинтересованных стран, состоявшихся 23 и 29 мая, а также 6 июня текущего года, продемонстрировали возможность указанного расширения энергосистемы континенальной Европы для всех проанализированных в исследовании сценариев при определенных условиях.

Завершение исследования является еще одним шагом на пути к передаче соответствующего обращения в Региональную группу континентальной Европы (Regional Group Continental Europe, RGCE) ENTSO-E о расширении синхронной зоны континентальной Европы.