Заявление РусГидро по поводу предложений главы ПАО "Россети" в отношении АО "ДРСК"

В интервью генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский заявил, что приобретение сетевых активов АО "ДРСК", входящего в Группу РусГидро, позволит "подтянуть параметры функционирования до среднего по системе. Это сразу же отразится и в операционной эффективности, и в правильной приоритизации задач по инвестпрограмме".

РусГидро заявляет, что значения большинства параметров работы сетевого комплекса АО "ДРСК" выше средних значений работы сетевых активов МРСК ПАО "Россети". Сравнительный анализ проводился как по техническим, так и по финансовым показателям.

Заявление Павла Ливинского о показателях АО "ДРСК" "ниже среднего" и способности их "подтягивания до среднего по системе" не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации не только ДРСК, но и Россетям.

АО "ДРСК" – компания, которая имеет положительные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение, что позволяет проводить мероприятия по модернизации распредсетевого комплекса, строить новые сетевые объекты и в кратчайшие сроки обеспечивать технологическое присоединение новых потребителей. ДРСК – крупнейшая распределительная электросетевая компания в ДФО, которая владеет ЛЭП протяженностью 57,8 тыс. км в пяти субъектах округа и обеспечивает необходимый уровень надежности и качества энергоснабжения потребителей.

Основные финансовые-экономические показатели работы ДРСК под управлением Группы РусГидро демонстрируют устойчивый положительный тренд. Так, чистая прибыль АО "ДРСК" по результатам 2017 года составила 2,3 млрд руб., что является максимальным результатом за период с 2007 года, EBITDA – 6,3 млрд руб. При этом безусловно соблюдаются высокие стандарты безопасности при эксплуатации действующего оборудования. Объем инвестиций в 2017 году – 5,2 млрд руб. Осуществлено технологическое присоединение 13 256 новых потребителей. Утвержденная инвестпрограмма ДРСК на 2018 год превышает 7 млрд рублей и сформирована исключительно из приоритетных потребностей регионов присутствия и обеспечения необходимой надежности энергоснабжения потребителей.

При этом важно отметить, что в условиях текущего тарифного регулирования смена собственника активов ДРСК на ПАО "Россети" не только не создаст эффекта для потребителей с точки зрения снижения конечной стоимости энергии, но и, напротив, может оказать негативное влияние на конечный тариф, в том числе вследствие увеличения операционных затрат на оплату услуг по управлению ПАО "Россети". Кроме того, отчуждение активов ДРСК окажет существенное негативное влияние на финансовое состояние Группы РусГидро.

РусГидро не поддерживает предложение ПАО "Россети" о передаче или продаже ему активов ДРСК, но понимает желание ПАО "Россети" приобрести эффективно работающие сетевые активы с целью расширения своего бизнеса.

Данная инициатива ПАО "Россети" также обсуждалась в конце 2017 года в Минэнерго, где было принято решение о нецелесообразности изменения собственника распредсетей ДРСК.