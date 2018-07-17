Александр Новак: "Обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение главных спортивных объектов ЧМ-2018"

Министерство энергетики Российской Федерации в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 обеспечило надежное и бесперебойной электроснабжение спортивных объектов мундиаля. Всего для проведения соревнований было построено и реконструировано 12 объектов электросетевого хозяйства (по количеству стадионов), а также 1047 объектов электроэнергетики, обеспечивающих проведение чемпионата. В обслуживании объектов было задействовано 6 247 сотрудников сетевых компаний, 1 230 единиц спецтехники. Сетевое хозяйство стадионов обслуживало порядка 486 человек.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что ведомство совместно с АНО "Оргкомитет "Россия 2018", субъектами РФ и сетевыми компаниями реализовало комплекс организационно-технических мероприятий с учётом регламентов FIFA, а также опыта проведения мероприятий особой государственной важности.

"Задачи, которые стояли перед Минэнерго России, были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. По итогам проведения турнира инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу прошло на высоком уровне", - сказал Министр.

Александр Новак подчеркнул, что в субъектах были разработаны и утверждены планы обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов ЧМ-2018, в рамках которых было проведено дополнительное обучение и подготовка персонала, разработана необходимая эксплуатационная документация, выполнен комплекс технических мероприятий, а также организованы контрольно-надзорные мероприятия.

"Принятые меры позволили минимизировать угрозы возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение главных спортивных объектов - стадионов, а также задействованных спортивных и инфраструктурных объектов городов-организаторов и субъектов, размещающих базы команд в период подготовки и проведения соревнований. Это целиком заслуга самоотверженного труда энергетиков, региональных властей как в подготовительный период, так и во время проведения чемпионата. Хочу выразить особую благодарность сотрудникам компаний Россети, МРСК, ФСК, а также их подразделениям в городах проведения соревнований", - подчеркнул Министр энергетики РФ.

Кроме того, Минэнерго России впервые опробовало подход к внедрению цифровых технологий и проведению цифровых преобразований отрасли. Был создан прототип единого цифрового пространства с использованием общей информационной модели объектов сетевой инфраструктуры, единых протоколов, цифровой топологии сети, что позволило обеспечить прием и обработку данных. "Благодаря новейшим технологиям стало возможным оперативно и достоверно получать информацию о технологических нарушениях на объектах электроснабжения стадионов, в режиме реального времени формировать сообщения о текущей ситуации", - сказал глава энергетического ведомства.