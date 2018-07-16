EDF Energy завершила ввод в эксплуатацию ветропарка Blyth и накопительного комплекса West Burton B в Великобритании

Британская EDF Energy - дочерняя компания французского энергохолдинга EDF - завершила ввод в эксплуатацию офшорного ветропарка Blyth мощностью 41,5 МВт и литий-ионного накопителя энергии West Burton B мощностью 49 МВт и энергоемкостью 24,5 МВт*ч.

Ветропарк, расположенный примерно в 6 км от побережья на юго-востоке английского графства Нортумберленд, состоит из 5 турбин по 8,3 МВт каждая и является первым из офшорных объектов, находящихся в управлении EDF, где были использованы установленные по специальной технологии опоры гравитационного типа, применение которых приводит к снижению капитальных затрат по проекту и, как следствие, стоимости электроэнергии.



Накопительный комплекс West Burton B размещен на площадке газовой ТЭС комбинированного цикла West Burton B в английском Ноттингемшире и состоит из 20 типовых модулей мощностью по 2,45 МВт каждый, изготовленных компанией Nidec. West Burton B является крупнейшем в Европе накопительным комплексом емкостного типа.

По решению британского системного оператора National Grid комплекс будет участвовать в оказании услуг по нормированному первичному регулированию частоты (Enhanced Frequency Response, EFR) с маневренностью в секундном диапазоне. Для этого на West Burton B установлена автоматизированная система управления аварийными режимами (Emergency Managements System, EMS).

Из восьми накопителей энергии, которые в августе 2016 г. были отобраны National Grid для участия в EFR с суммарной мощностью 200 МВт, семь уже построены и используются системным оператором, а последний должен быть введен в эксплуатацию в августе 2018 г.



Планами EDF по внедрению накопителей энергии предусмотрено доведение их суммарной мощности до 10 ГВт к 2035 г. и соответственно потребуются инвестиции в размере € 8 млрд.

В частности, в конце 2017 г. энергохолдинг получил разрешение на строительство в Великобритании еще одного накопительного комплекса Lackenby мощностью 48 МВт возле Мидлсбро в Северном Йоркшире.