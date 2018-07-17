Энергетики АО "Чеченэнерго" в рамках акции "Стоп, энерговор!" составили 329 актов о хищениях электроэнергии

В рамках акции "Стоп, энерговор!" инспекторы сектора технического аудита и службы взаимодействия с клиентами АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") проводят осмотр и инструментальную проверку приборов учета потребителей. Таким образом проводится мониторинг достоверного объема оказанных услуг по передаче электроэнергии и выявляется неучтенное потребление энергоресурса.

В первом полугодии 2018 г. рабочая группа провела осмотр и инструментальную проверку порядка 1500 электросчетчиков у всех категорий абонентов. В результате выявлено 379 фактов потребления электрической энергии с нарушениями правил учета. Ко всем нарушителям приняты соответствующие меры.

"В отношении 329 потребителей составлены акты по безучетному потреблению электроэнергии, из которых 278 – на физических лиц и 51 - юридических лиц. Общий объем похищенного этими абонентами превысило 2 млн кВт.ч. Акты на бездоговорное потребление электроэнергии составлены в отношении 40 потребителей юридического сектора и 10 – физических лиц", - приводит данные Анзор Данчаев, начальник службы по взаимодействию с клиентами АО "Чеченэнерго".

В ходе проверок особое внимание уделялось несоответствию показаний приборов учета, переданных потребителем в АО "Чеченэнерго", выявлению фактов вмешательства в работу прибора учета и нарушениям технических условий. По фактам нарушений действующего законодательства граждане и организации привлекаются к ответственности.

Недобросовестный абонент обязан возместить ущерб энергокомпании. Для принятия мер административного воздействия энергетики передают материалы в РОВД МВД по ЧР.