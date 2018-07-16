Энергетики Южно-Якутских электрических сетей провели командно-штабные учения

В филиале АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" прошли командно-штабные учения по отработке навыков ликвидации аварий на энергообъектах филиала, произошедших в результате террористического акта.

Целью тренировки стало совершенствование знаний и практических навыков персонала, а также отработка совместных действий энергетиков с местными органами исполнительной власти, подразделением МЧС, УФСБ, МВД и отделением скорой медицинской помощи.

По легенде учений, взрыв произошел в здании ремонтно-производственной базы Томмотского района электрических сетей. Руководство Томмотского РЭС оперативно провели эвакуацию персонала и ликвидировали очаг возгорания с применением первичных средств пожаротушения. Прибывший на место боевой расчёт МЧС произвёл тушение и осмотр гаража.

- Задачи, поставленные в рамках командно-штабных учений, выполнены успешно, - говорит главный инженер АО "ДРСК" "ЮЯЭС" Евгений ГАЮНОВ. - Такие мероприятия дают возможность выявить проблемные моменты в совместной работе различных служб района и разработать рекомендации по их решению.

По результатам тренировки был проведен анализ эффективности взаимодействия и готовности персонала, а также наличия необходимых ресурсов для предотвращения и ликвидации нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики.