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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики подали напряжение во все дома Читы, пострадавшие от паводка

Энергетики подали напряжение во все дома Читы, пострадавшие от паводка

17 июля 2018, 13:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО

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Сегодня в 17 часов 28 минут (по местному времени) специалистами филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Читаэнерго" полностью завершены работы по подаче напряжения в дома жителей Читы, пострадавших от паводка.

После получения информации о готовности собственников, сотрудниками "Читаэнерго" подано напряжение в оставшиеся 16 домов частного сектора, в которых еще вчера стояла вода. В целях безопасности потребителей работы были отложены до момента, когда включение электричества уже не представляло бы угрозы.

"Все потребители запитаны, оборудование энергокомпании работает в штатном режиме",- отмечает заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Антон Битуев.

Специалисты "Читаэнерго" еще раз предупреждают всех потребителей Забайкальского края о недопустимости самовольного проведения работ в сетях централизованного электроснабжения. При провисании или обрыве провода ЛЭП, наклоне опор или других повреждениях энергооборудования необходимо немедленно сообщить об этом по многоканальному телефону ПАО МРСК Сибири:(8-800-1000-380) или по телефонам единой диспетчерской службы.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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