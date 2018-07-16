Главный инженер филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" Эдуард Илларионов награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации

Заместитель директора – главный инженер филиала "Пермэнерго" Эдуард Илларионов награжден Почетной грамотой Минэнерго России за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и в связи с 50-летием со дня рождения.

Свой путь в энергетике Эдуард Иванович Илларионов начинал мастером службы ЛЭП. Позже работал на Пермском предприятии филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Урала, в Региональном центре технической инспекции Урала. В 2006 году был назначен главным инженером Березниковских электрических сетей "Пермэнерго", в 2008 году стал заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению Пермских городских электрических сетей. С начала 2011 году по январь 2012 года - заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Пермэнерго". В период с января 2012 года по декабрь 2016 год работал директором производственного отделения "Пермские городские электрические сети". С декабря 2016 года по настоящее время – заместитель директора - главный инженер филиала "Пермэнерго".

Под руководством Эдуарда Илларионова технический блок "Пермэнерго" успешно решает задачи, связанные с повышением надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса.

В течение трех лет - с 2015 по 2017 гг. - филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" снизил удельную аварийность в электросетевом комплексе Пермского края более чем на 40 %. Достигнутые показатели надежности стали возможными благодаря реализации масштабной ремонтной программы, общий объем которой за три года составил почти 2,2 миллиарда рублей. В частности, за период с 2015 по 2017 годы отремонтировано в общей сложности 100 подстанций, более 10 000 километров воздушных линий разного класса напряжения. При проведении ремонтов использовались высокотехнологичное современное оборудование и материалы.

Снижение количества отключений в сетях "Пермэнерго" сопровождается сокращением сроков восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений. За три года средняя длительность перерывов электроснабжения сократилось на 24 % - с 2,94 до 2,24 часа.

Сокращать время восстановления электроснабжения "Пермэнерго" удается благодаря применению современных устройств автоматического ввода резерва, внедрению системы телемеханики, улучшению схемы оперативно-технологического управления, отработке действий мобильных бригад, приобретению дополнительной техники и спецтехники.

Дальнейшее улучшение показателей "Пермэнерго" связано с цифровизацией и автоматизацией электросетевого комплекса. Именно это направление работы сегодня является приоритетным для технического блока филиала, которым руководит Эдуард Илларионов.