"Камский кабель" удостоен звания лучший поставщик ПАО "ММК"

"Камский кабель" является давним партнёром Магнитогорского металлургического комбината по поставкам кабельно-проводниковой продукции. Предприятие получило высокие оценки экспертов в части качества продукции, готовности предоставлять лучшие условия сотрудничества, оперативности поставок, клиентоориентированности, а также профессионализма сотрудников. "Камский кабель" стал лучшим в номинации "Лучший поставщик кабельно-проводниковой продукции".

По результатам работы конкурсной комиссии были определены лучшие поставщики в 18 номинациях. Всего в конкурсе участвовало 1700 компаний. Оценивались такие критерии, как качество поставляемой продукции, востребованность и привлекательность продукции, оптимальная цена, инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара и услуг, нацеленность на потребителя, соблюдение договорных сроков и объёмов поставок.

Церемония награждения победителей, определённых по результатам 2017 года, прошла в большом конференц-зале управления ПАО "ММК". Представителям компаний, победившим в конкурсе, награды вручил генеральный директор комбината Павел Шиляев.