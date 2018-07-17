На центральной площади Ухты завершился ремонт тепловых сетей

Теплоэнергетики заменили 80 метров трубопроводов и вернули горячее водоснабжение в два десятка жилых домов.

В Ухте на минувших выходных завершился ремонт крупного участка тепловых сетей. Замена магистрального трубопровода на Комсомольской площади сопровождалась борьбой с погодными условиями. В первый же день ремонта на город обрушился ливень, после чего работники Ухтинских тепловых сетей Коми филиала "Т Плюс" до позднего вечера откачивали воду из тепловой камеры и раскопа. Несмотря на трудности, все работы были завершены в срок. Теплоэнергетики заменили 80 метров стальных труб рециркуляции ГВС диаметром 100 мм с восстановлением газона на месте раскопок.

Сегодня в Ухте стартовали работы по ул. Сенюкова, где в течение двух недель пройдет капитальный ремонт магистральной теплосети, обеспечивающей теплом и горячей водой 10 тыс. жителей района Пионергора. Теплоэнергетики заменят 172 метра стальных трубопроводов, отвечающих режиму работы ухтинских котельных 150/70° C.

Кроме того, в Ухте и Яреге в течение недели пройдет ряд ремонтных работ по устранению дефектов теплосетей после гидравлических испытаний.

Работы ведутся в рамках программы "RE: Конструкция", которую Группа "Т Плюс" реализует с 2017 года. Программа предполагает особое внимание к модернизации теплосетей и восстановлению дорог, тротуаров и газонов по окончании ремонтных работ.

