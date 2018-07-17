Платежную дисциплину потребителей электроэнергии разбирали на оперативном штабе в АО "Чеченэнерго"

В АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса, которое провел руководитель оперштаба, советник главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. В нем приняли участие заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сулиман Масаев, министр промышленности и энергетики ЧР Ризван Масаев, члены оперштаба, начальники подведомственных РЭС/ГЭС, руководители предприятий ЖКХ. Вопрос платежной дисциплины потребителей электроэнергии - в числе первых в повестке дня. Управляющий директор АО "Чеченэнерго" доложил о динамике, достигнутой в претензионно-исковой работе в отношении должников – исполнение исковых материалов доведено до 87%.

"Мы всегда идем навстречу потребителям всех категорий. Пытаемся найти выход из сложившейся ситуации, предложить схему, которая гарантировала бы если уж не погашение долга, то хотя бы предотвращение роста задолженности. Но если платежные обязательства абонентом игнорируются и не инициируется соглашение о реструктуризации долга, то остается крайняя мера – отключение жилья и объектов неплательщика от сети. Ограничивать электроснабжение или доводить дело до суда – вынужденная мера", - отмечает руководитель оперштаба Адам Делимханов.

Как было заявлено на заседании, наращивают задолженность и предприятия ЖКХ. Руководитель оперштаба Адам Делимханов поставил задачу перед министром промышленности и энергетики ЧР Ризваном Масаевым в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, органами исполнительной власти и муниципалитетов содействовать в вопросе выхода из "долговой ямы". Свои предложения должны предоставить руководителю оперштаба и сами должники: ГУП "Чечводоканал", МУП "Водоканал", МУП "Теплоснабжение". Совокупный долг этих предприятий за энергоресурс исчисляется сотнями миллионов рублей.

Покупка электроэнергии на оптовом рынке, содержание и ремонт объектов энергохозяйства, поддержания всех элементов электросетей и энергетического оборудования в исправном техническом состоянии требует немалых затрат. Соответственно, средства полученные энергокомпанией за оказание услуг по передаче электроэнергии, должны покрывать и эти расходы в числе общей калькуляции затрат для развития энергокомплекса Чеченской Республики.

В частности, масштабная работа энергетиками АО "Чеченэнерго" проводится по монтажу новых линий электропередачи, установке и обновлению трансформаторных пунктов.

Огромный фронт электромонтажных работ обозначен в рамках мероприятий ко Дню города Грозного, на стройплощадках в Ножай-Юртовском, Курчалоевском, Гудермесском районах, где по инициативе главы ЧР Рамзана Кадырова ведется масштабное новое строительство и реконструкция объектов соцкультбыта, мест отдыха, парковых зон и соответствующей инфраструктуры.