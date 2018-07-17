Почти полмиллиона рублей ущерба возместили расхитители электроэнергии в лабинском энергорайоне

Более 450 тысяч рублей возмещено расхитителями электроэнергии в зоне ответственности Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") за бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии.

С начала года энергетики провели порядка 90 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявили 71 факт несанкционированного потребления электрической энергии. На нарушителей составлено 43 акта на безучетное потребление электроэнергии и 28 актов на потребителей, пользовавшихся электричеством без заключения договора. Выявленный объем неучтенной электроэнергии составил 1,7 млн киловатт-часов на сумму превышающую 5,5 млн рублей. Теперь нарушителям предстоит возместить причиненный ущерб добровольно или по решению суда.

– Потребители должны понимать, что воровство электрической энергией влечет гражданско-правовые последствия – административную, а в случае причинения вреда в крупных размерах – уголовную ответственность. К тому же, противоправные действия недобросовестных потребителей могут привести к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения целых населенных пунктов и социально значимых объектов, создают угрозу для жизни и здоровья не только самих расхитителей, но и окружающих людей, – подчеркивает исполняющий обязанности директора Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юрий Каверзнев.

Кубаньэнерго напоминает: согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Проинформировать о незаконном потреблении электроэнергии, а также о случаях проникновения на территорию энергообъектов можно по телефону единой горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.