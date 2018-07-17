Программа, защищающая город от провисающих проводов, начала работать в Алматы

В Алматы запущена программа "Чистое небо". Она призвана избавить город от висящих проводов. Воздушные линии перенесут под землю. На реконструируемых улицах уже переносят под земли все кабели.

Директор одного из подрядчиков ТОО "Электроремонт" Руслан Нурмухамбетов гарантирует, что при переносе ни одно дерево не пострадает. На кабелях трёхслойная броня, что исключает какое-либо магнитное влияние на зелёные насаждения. Корни деревьев также не тронуты, утверждает он, все провода проходят в обход корней, под тротуарами.

Он пояснил, что за выполнением работ следят экологи, которые не дадут испортить растения.

Руслан Нурмухамбетов сообщил, что с 1 июля в Алматы начали модернизацию городского освещения. По его информации, приведут в порядок столбы в более чем 1000 дворов.

В течение 3-5 лет лампы уличных фонарей будут заменены на светодиодные. Такие лампы будут установлены на реконструируемых улицах и на тех улицах, где были демонтированы трамвайные линии. Там ещё заменят фонари и кабели.

"Экономия электроэнергии, больше яркости и управляемые светильники. Это главные преимущества светодиодных ламп. Они как компьютеры, ими можно дистанционно управлять: снижать или увеличивать яркость, диспетчеры видят, где горит фонарь, где нет. Например, на маленьких улицах можно будет сделать управляемое освещение: до 12 ночи яркость установить на максимум, а потом снижать с 00 до 3 – до 80% после 3 – до 60-70%. Это не так ярко, но и не темно, видимость есть. Это ведь деньги налогоплательщиков. По стандартам на маленьких улицах можно устанавливать яркость до 5 люменов. Если поставим 15 люменов, то свет будет попадать в дома и людям неудобно. На магистральных улицах обычно 20 люменов. Мы не будем нарушать установленные стандарты. Светодиодные лампы уже установлены на стадионе Наурызбайского района, по Сулейменова от Жандосова. Скоро установим на всех улицах, которых реконструируют в этом году", – рассказал он.

С марта 2018 года за освещением улиц Алматы следит ТОО "Электроремонт". В обязанность компании входит содержание всех фонарей в рабочем состоянии, а коммунальное предприятие "Алматы кала жарык" принимает заявки от горожан на неработающие приборы и контролирует работу подрядчика.

"Ежемесячно из городского бюджета нам выплачивают в среднем 60-70 млн тенге в зависимости от количества выполненных работ, по факту. В год где-то 800 млн тенге. Когда мы приступили к работе, около 7000 светоточек не горели, много улиц и дворов не освещалось. По норме разрешается, чтобы не горели не более 5% фонарей, а при 87 тысячах светоточек это было почти 10%. У нас работает 260 человек на сервисе при норме 180-190 человек", – рассказал Руслан Нурмухамбетов.

По его словам, с марта в городе восстановили работоспособность 24 тысяч осветительных приборов, заменены десятки километров кабелей.

"Восстановили освещение во многих парках и скверах. С марта мы перешли на круглосуточную работу. Более сложные работы не выполняются ночью, поскольку есть определённые правила. Замена лампочек, ремонт светильников производится ночью, днём редко", – пояснил он.

В диспетчерской "Алматы кала жарык" ночью заявки от горожан и спецслужб принимает один дежурный. Ремонтируют поломки ночью 20 выездных бригад ТОО "Электроремонт". В основном алматинцы жалуются на отсутствие освещения во дворах.

"В приоритете у нас аварийные ситуации, например, когда рвётся кабель. Пока обстановка штатная. Когда погода портится, тогда больше звонков. Наши кабели по городу проходят на воздухе, и когда ветер поднимается, рвутся, и звонков тогда больше. Почти все заявки мы устраняем оперативно. В обычные дни принимаем 30-40 заявок за смену. Смена длится 12 часов – с 8 до 8. Обычно звонят, а там лампочка сгорела. Есть и ложные заявки. Бывает, что нам звонят из ДЧС, сообщают об обрыве, приезжаем на место, а там линия не наша. Мы обслуживаем только те линии, которые на нашем балансе. Мы тогда переадресуем заявку другим компаниям. У нас уже отработана такая схема работы", – рассказал дежурный диспетчер "Алматы кала жарык" Нуржан Кусаинов.

В "Алматы кала жарык" диспетчер в режиме онлайн на карте видит, как освещается город. Он отслеживает ситуацию с работоспособностью так называемых электрошкафов, от которых проходит электричество до столбов. Позвонить в диспетчерскую и пожаловаться на отсутствие освещения на улице можно по телефонам: 300-75-41, 300-75-42.

Руслан Нурмухамбетов отметил, что сейчас уменьшилось количество порчи имущества.

"Наибольшее количество порчи имущества было зарегистрировано с марта до середины мая. Ежедневно по 10-15 случаев. Скрывали шкафы управлений, резали провода, некоторые даже дошли до того, что кидали дрова и сжигали. На проводах не заработаешь. Люди препятствуют нормальной работе освещения города. Мы пишем по каждому случаю заявления в полицию, но ни одно преступление ещё не раскрыто. Был нанесён колоссальный ущерб. Шкафы стоят очень дорого, там стоят модемы Siemens. Сейчас мы поставили антивандальные замки и всё нормализовалось", – рассказал он.

На примере парка имени Ганди Руслан Нурмухамбетов пояснил, почему во многих скверах плохое освещение.

"Здесь не в лампочках дело. Когда мы пришли, в парке Ганди не горел ни один фонарь. Когда мы приступили к работе, все светильники поменяли. С марта восстановили всю кабельную продукцию, сейчас всё горит. Но чтобы было хорошее освещение, нужно увеличить количество столбов. Например, вокруг памятника Ганди должно быть минимум 12 опор, а сейчас их меньше. Более мощные светильники и лампочки не помогут. Здесь высота опор не более 5 метров. У них есть определённый радиус, который освещает и всё соответствует этому. Мы уже составили дефектные акты по несоответствиям нормам освещения. Передали в акимат. Вроде уже начаты соответствующие работы. Надеемся, что городские власти в дальнейшем проблемы решат", – пояснил он.

Руслан Нурмухамбетов отметил, что раньше энергетики не принимали участия в реконструкции парков и никто не следил за соблюдением норм освещённости. Но теперь ситуация поменялась, и каждый проект проходит через визу специалистов.

"Теперь "Алматы кала жарык" должен дать свои рекомендации по проекту, затем принять участие в процессе строительства и приёмке работы. Они следят за качеством работы, проводят технический надзор за соблюдением всех норм и соответствием проектным решениям, чтобы все светильники и кабельная продукция были установлены по проекту", – заключил он.

По информации управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, на модернизацию существующих линий уличного освещения в 2018 году из городского бюджета выделено 113 млн тенге. На эту сумму предполагается модернизировать 35,3 км линий наружного освещения с установкой 1333 новых светодиодных светильников на территории Бостандыкского района.

Кроме того, из бюджета Алматы выделен 421 млн тенге для возведения новых линий наружного освещения в Ауэзовском районе на территориях пяти микрорайонов: Достык, Дубок-1, Дубок-2, Мамыр-1 и Школьник-1. Там предполагается проложить 49,5 км новых линий наружного освещения с установкой 727 столбов и 1624 светильников.

В августе 2017 года аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что хорошее освещение, видеонаблюдение и эффективная работа правоохранительных органов спасает горожан от преступности.

В июне 2015 года градоначальник сказал, что Алматы должен быть ярким и днём и ночью.