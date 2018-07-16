"Ростелеком" в Архангельской области запускает скоростную сеть связи для жителей частных домов Каргополя

Во второй декаде июля "Ростелеком" завершит первый этап строительства оптической сети связи для жителей частного сектора в городе Каргополе Архангельской области.

Линии скоростной передачи данных проложены к домам по улицам Кирова, Лукинская, Сиреневая и Усадебная. Жители смогут подключить услуги "Домашний интернет"* на скоростях до 7, 30, 70, 100 и 200 Мбит/с и "Интерактивное ТВ".

"Строительство сети связи в домах частной застройки всегда сложнее, чем в многоэтажных районах. Мы первые из операторов, кто зашел на эту территорию райцентра. Каргополь – современный город, он славится богатой историей, объектами культурного наследия. Теперь у его жителей будет доступ к высокоскоростному интернету и качественному телевидению, – отмечает директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО "Ростелеком" Екатерина Климовская. – Мы уже наблюдаем высокий спрос на наши услуги: только за один день – более 50 заявок на подключение. В основном каргопольцы выбирают интернет до 100 Мбит/с".

Современная сеть в Каргополе будет полностью построена в сентябре текущего года. Она охватит 589 домохозяйств.