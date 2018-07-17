Сочинские энергетики и студенты рассказывают об электробезопасности на детских досуговых площадках

Специалисты Сочинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") провели мастер-класс по электробезопасности в рамках праздничного мероприятия, посвященного презентации городского проекта "Лето" и работе детских досуговых площадок. К энергетикам присоединились бойцы студенческого отряда "Стремительный" – учащиеся Ресурсного центра по энергетике Сочинского профессионального техникума.

Городское ме­роп­ри­ятие, собравшее множество сочинцев и гостей курорта, проходило на открывшейся после реконструкции площади перед кинотеатром "Юбилейный", где состоялись экскурсии по интерактивным площадкам.

В их число вошла и "станция" Кубаньэнерго. Специалисты Сочинских электросетей подготовили информационные материалы, буклеты, плакаты, а также "Гошу" – специальный манекен-тренажер для отработки приемов первой доврачебной помощи пострадавшему от электротравмы.

Всем гостям площадки, среди которых были и малыши, и подростки, и даже взрослые, энергетики напомнили о скрытой угрозе, которую таит в себе электрический ток, рассказали о мерах электробезопасности в быту и правилах поведения возле энергообъектов. Беседу подкрепили наглядными материалами – предупреждающими знаками, фотографиями подстанций, линий электропередачи и других электроустановок, тематическими плакатами. Стройотрядовцы подробно остановились на теме безопасного селфи, предостерегая детей от экстремальных фотосессий возле энергообъектов и неоправданного риска.

– Нельзя фотографироваться возле линий электропередачи или под проводами, взбираться на опоры, – рассказал студент-первокурсник РЦЭ, боец стройотряда "Стремительный" Павел Астахов. – Особенно опасно пользоваться селфи-палкой. Чтобы попасть под напряжение, не обязательно касаться провода – электрический ток может "пробить" воздушный промежуток в несколько метров. А если фото окажется последним в жизни – "лайки" вам уже не понадобятся…

Все желающие смогли примерить средства защиты от электрического тока, которые применяют энергетики в своей работе: каски, диэлектрические боты и перчатки, а также потренироваться в оказании доврачебной помощи пострадавшему. Специальные датчики, которыми оснащен "Гоша", позволяли "спасителям" оценить эффективность собственных реанимационных мероприятий

Для закрепления знаний гостям интерактивной площадки специалисты Сочинских электросетей раздали плакаты, буклеты, наклейки и линейки, где в тезисной форме изложены все изученные правила

С начала 2018 года уроки электробезопасности, организованные специалистами Сочинского филиала Кубаньэнерго, посетили более 2,5 тысяч детей и подростков. Проведение занятий на базе летних лагерей, санаториев, пансионатов, пришкольных центров дневного пребывания, детских садов и других образовательных и оздоровительных учреждений продолжается.