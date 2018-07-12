Стройотряд "Феникс" приступил к работам в подразделениях Смоленскэнерго

Представители студенческого строительного отряда "Феникс" приступили к работе на объектах филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Данный стройотряд состоит из 20 студентов средних специальных учебных заведений области: Вяземского политехнического техникума, Рославльского многопрофильного колледжа и Смоленского политехнического техникума. Работать члены стройотряда "Феникс" будут в Смоленском, Новодугинском, Вяземском, Тёмкинском, Сычевском, Шумячском, Ярцевском, Ерщичском и Рославльском районах электрических сетей, а также в южных участках службы подстанций и службы релейной защиты и автоматики. На 45 дней студенты станут электромонтерами по эксплуатации распределительных сетей, электромонтерами по эксплуатации электросчетчиков и электрослесарями по ремонту оборудования распределительных устройств.

Перед началом работ все стройотрядовцы прошли обучение в управлении производственной безопасности и производственного контроля Смоленскэнерго в соответствии с типовой программой предэкзаменационной подготовки. За каждым студентом закреплен наставник, из наиболее опытных и авторитетных работников Смоленскэнерго, который в течение всего трудового сезона будет осуществлять методическое и практическое руководство работами. Кроме того, необходимую теоретическую базу будущие энергетики получили и будут получать в своих учебных заведениях.

Руководство филиала отмечает, что стройотрядовское движение помогает в решении кадровых вопросов, приобретении профессиональных навыков. При приеме на работу приоритет отдается выпускникам, имеющим опыт работы в стройотряде. По итогам прошлых сезонов, в которых трудились студенты профильного вуза, в филиал уже принято больше десятка бывших стройотрядовцев.