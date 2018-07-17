В первом полугодии АО "Карачаево-Черкесскэнерго" улучшило результаты работы на 1,3 % в сравнении с прошлым годом

В АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в ходе производственного совещания подведены итоги работы в июне и в первом полугодии 2018 года.



Заместитель управляющего директора по техническим вопросам Антандил Боташев отметил положительную динамику в выполнении коллективом основных производственных показателей. По его словам, почти все районные и городские энергосбытовые отделения успешно справились с выполнением плана реализации электроэнергии и заслуживают благодарности руководства.

В июне в целом по АО "Карачаево-Черкесскэнерго" потребителями оплачено 100 % отпущенной им электроэнергии, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 95,6%. В работе с населением план реализации электроэнергии даже превысил 100 %.

По итогам полугодия план реализации энергоресурса по предприятию составил 99,5 %, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Наилучшие результаты среди подразделений – у Усть-Джегутинского городского энергосбытового отделения, где удалось добиться не только полной оплаты отпущенного за полугодие энергоресурса, а также 1,3 млн рублей в счет погашения ранее накопленной задолженности. Также выполнили или перевыполнили план ЭСО станицы Зеленчукской, Зеленчукское районное, Урупское и Усть-Джегутинское районное энергосбытовые отделения.

Организации, финансируемые из федерального бюджета, помимо стопроцентных текущих платежей, оплатили около 35 млн рублей в счет погашения ранее накопленной задолженности. Также постепенно погашают дебиторскую задолженность организации, финансируемые из республиканского и местного бюджетов: план реализации энергоресурса этой категории потребителей составил 101,4 %. При этом дебиторская задолженность бюджетных организаций сейчас составляет около 254 млн рублей. Из этой суммы свыше 243,5 млн приходится на федеральный бюджет, а на республиканский и местный бюджеты – более 10,4 млн рублей.

А вот задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства продолжает расти. В первом полугодии недоплата за отпущенную электроэнергию составила около 16,6 млн рублей. В целом дебиторская задолженность организаций ЖКХ составляет около 73 млн руб. Больше частью это долги предприятий, обслуживающих объекты Министерства обороны России, которые финансируются за счет федерального бюджета.

Если говорить об общей сумме задолженности потребителей АО "Карачаево-Черкесскэнерго", то на 1 июля она составила около 490 млн рублей, увеличившись с начала текущего года почти на 3 млн рублей.