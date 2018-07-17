Денис Мантуров и Андрей Бочаров обсудили развитие промышленности в Волгоградской области

Состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Губернатор в ходе встречи рассказал о развитии промышленности региона, в том числе крупных предприятий и производственных площадок — Волгоградского алюминиевого завода, "Химпрома" и других.

Денис Мантуров отметил успехи Волгоградской области в реализации инвестиционных проектов и сообщил о готовности Минпромторга России поддерживать движение региона вперед в вопросах развития промышленности.

С 2014 года в регионе открыто 12 новых предприятий и 25 новых производственных участков, объем освоенных инвестиций составил 141,4 миллиарда рублей, создано более 3400 рабочих мест. 54 предприятия области участвуют в программе импортозамещения, выпуская 76 видов такой продукции, — по итогам первого квартала 2018 года объем ее производства составил более 9,2 миллиарда рублей.