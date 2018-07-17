ФСК ЕЭС модернизировала оборудование 10 кВ на подстанции "Троицкая" в Алтайском крае

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила модернизацию оборудования 10 кВ подстанции 220 кВ "Троицкая" в Алтайском крае. Это повысило надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей северо-восточных районов края, а также магистрального газопровода "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск".

В ходе работ полностью модернизированы первая и вторая секции шин 10 кВ. Установлена 21 новая линейная ячейка, оснащенная современными вакуумными выключателями и микропроцессорными блоками защит российского производства.

Новые коммутационные аппараты более надежны, пожаробезопасны и практически не требуют обслуживания. Все заходы ячеек 10 кВ выполнены из кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, отличающегося высокой надежностью и экологичностью.

Подстанция 220 кВ "Троицкая" введена в эксплуатацию в 1970 году. Она обеспечивает потребителей северо-восточных районов Алтайского края, где расположены предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности, в том числе завод "Троицкий маслосыродел", завод по переработке круп "Макфа", а также газораспределительные и перекачивающие станции магистрального газопровода "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск".