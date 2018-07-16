МРСК Юга снизила затраты на обслуживание кредитов

ПАО "МРСК Юга" снизило затраты на обслуживание кредитных средств в первом полугодии текущего года более чем 150 млн. рублей. Это стало результатом эффективных действий менеджмента компании, активных переговоров с банками о снижении процентных ставок по действующим кредитным соглашениям и рефинансирования кредитов путем привлечения новых заимствований по более низкой стоимости.

Существенная экономия издержек на выплату процентов по кредитам банков позволяет повысить финансовую устойчивость и платежеспособность МРСК Юга. По итогам проведенных мероприятий средневзвешенная процентная ставка снижена на 0,84 процента - с 8,73 процента годовых по состоянию на начало года до 7,89 процента годовых на 30 июня 2018 года. Действующая минимальная процентная ставка по кредитам банка на текущую дату составила 7,87% годовых.

"Рефинансирование позволило Обществу оптимизировать кредитный портфель и, в том числе, снизить процентную ставку по действующим договорам. Заемные средства и экономия будут направлены на обеспечение надежности электросетевой инфраструктуры на территории присутствия ПАО "МРСК Юга", — отметил генеральный директор компании Борис Эбзеев.