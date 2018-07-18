Почти 100 фактов хищений электроэнергии выявлено в краснодарском энергорайоне с начала года

В ходе рейдовых мероприятий с начала 2018 года специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выявили 96 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в зоне ответственности филиала (пригород Краснодара, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтумукайский и Теучежский районы Адыгеи). По всем случаям правонарушения составлены соответствующие акты, ведется претензионно-исковая работа.

В результате комплексных мероприятий по пресечению и профилактике хищений электроэнергии энергетики выявили более 22 миллиона киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии. Общий ущерб, причиненный компании, составляет 115 миллионов рублей.

По одному из фактов вынесено решение суда о взыскании с недобросовестного потребителя порядка 200 тысяч рублей.

Максимальный эффект работы по выявлению незаконного потребления электроэнергии достигается в случаях совместных рейдов энергетиков, полицейских и представителей районных администраций.

Очередной такой рейд с участием полиции и местных СМИ прошел на днях в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. В результате был зафиксирован факт бездоговорного потребления электроэнергии. Составлен соответствующий акт. По данному нарушению проводится проверка.

В 2017 году с правонарушителей было взыскано более 9 миллионов рублей.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии.

– Незаконное потребление электроэнергии преследуется законом. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа, – обратил внимание участник рейда, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Тахтамукайскому району Казбек Турк.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой сообщать о случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.