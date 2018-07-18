СУМЗ наградили за высокую социальную эффективность

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (предприятие металлургического комплекса УГМК) получил диплом победителя XV отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" в номинации "Охрана здоровья и безопасные условия труда" за 2017 год. В конкурсе участвовало 61 предприятие. На охрану здоровья и улучшение условий труда работников в 2017 году СУМЗ направил порядка 278 млн. рублей.

Итоги подведены ко Дню металлурга правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального Совета горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Победители отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности", проводимом Правительством Российской Федерации.