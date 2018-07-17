Системный оператор обеспечил надежную работу энергосистемы в период проведения Чемпионата мира по футболу

Во время проведения Чемпионата мира по футболу не было зафиксировано превышения максимально допустимых перетоков мощности в сети 110–500 кВ, а также отключений сетевого и генерирующего оборудования, влияющего на надежное электроснабжение объектов чемпионата.

В подготовке работы энергосистем, в которых расположены объекты инфраструктуры ЧМ-2018, был задействован персонал 11 региональных диспетчерских управлений (РДУ): Балтийского, Волгоградского, Кубанского, Ленинградского, Московского, Нижегородского, Пензенского, Ростовского, Самарского, Свердловского и РДУ Татарстана.

Специалисты АО "СО ЕЭС" проанализировали схемно-режимную ситуацию в энергосистемах регионов проведения ЧМ-2018 и разработали меры по повышению надежности, включавшие оптимизацию графиков ремонтов, определение резервов мощности и мероприятий по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима, в том числе при возможных дополнительных аварийных отключениях после нормативных возмущений, отработку действий диспетчерского персонала на случай аварийных ситуаций.

С целью исключения в энергосистемах ремонтных работ, снижающих надежность электроснабжения объектов инфраструктуры, на период проведения ЧМ-2018 была проведена оптимизация графиков ремонтов ЛЭП, электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и систем диспетчерского и технологического управления, чтобы обеспечить максимальную надежность работы энергосистем и одновременно с этим сохранить сроки выполнения годовой ремонтной кампании субъектов электроэнергетики.

Для обеспечения надежного управления электроэнергетическим режимом на период проведения ЧМ-2018 заблаговременно и в режиме реального времени выполнялась систематическая работа по определению области допустимых режимов работы энергосистем при возможных дополнительных аварийных отключениях после нормативных возмущений, а также объемов и мест размещения резервов, необходимых для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима, и мероприятий, реализуемых диспетчерским персоналом при сложных аварийных ситуациях.

Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату, оперативно-диспетчерским персоналом операционных зон филиалов Системного оператора, на территории которых проводились матчи, были отработаны действия при ликвидации нештатных ситуаций и организация информационного взаимодействия со всеми заинтересованными структурами: государственными органами, субъектами электроэнергетики и др.

Все службы филиалов Системного оператора, участвующие в процессе оперативно-диспетчерского управления энергосистемами регионов проведения ЧМ-2018, на время турнира были переведены в режим повышенной готовности.