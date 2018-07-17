СвердНИИхиммаш поставит выпарные установки для индийской АЭС "Куданкулам"

АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выполнит контракт на поставку выпарных установок системы переработки теплоносителя и системы переработки трапных вод для энергоблоков 3 и 4 АЭС "Куданкулам" (Индия). По условиям контракта СвердНИИхиммаш осуществит поставку оборудования до конца текущего года.

Выпарная установка системы переработки теплоносителя предназначена для переработки борсодержащих вод и получения концентрата борной кислоты. Выпарная установка системы переработки трапных вод предназначена для получения дистиллята для его повторного использования для собственных нужд АЭС. Комплект поставки каждой выпарной установки включает в себя выпарной аппарат, конденсатор, охладитель сдувок, бак конденсата и бачок уравнительный. Выпарная установка системы переработки трапных вод дополнительно оснащается доупаривателем и конденсатором.

СвердНИИхиммаш имеет большой опыт разработки и поставки выпарных установок для переработки отходов АЭС, заводов и комбинатов атомной отрасли. Так, в 50-60-х годах прошлого столетия СвердНИИхиммаш поставил выпарные установки для предприятий радиохимической отрасли: атомный центр "Тажура" (Ливия), атомный центр "Иншаса" (Египет), ФГУП ПО "Маяк", ФГУП "ГХК". Кроме того, за период с 1967 по 2007 гг. оборудование выпарных установок поставлено более чем на двадцать атомных станций республик бывшего СССР и зарубежных стран. В 2003-2007 гг. уральское предприятие выступило разработчиком конструкторской документации выпарных установок, поставленных на энергоблоки 1 и 2 АЭС "Куданкулам".

"Выпарка – широко распространенный метод переработки отходов АЭС. Он позволяет с одной стороны очистить дистиллят от загрязнения, а с другой – уменьшить объем отходов. В отличии от других методов выпарка позволяет очистить отходы от загрязнений, находящихся в любой форме: ионной, молекулярной или коллоидной", – отметил главный инженер проекта департамента по бизнес-направлению "КП РАО" Илья Звонков.

