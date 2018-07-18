"Т Плюс" считает благоустройство важным направлением летней ремонтной кампании

Гидравлические испытания тепловых сетей, последующий их ремонт, плановая перекладка основных магистральных трубопроводов, а также благоустройство после завершения работ – главные направления инвестиционной программы "RЕ:Конструкция", которую Группа "Т Плюс" реализует второй год подряд в регионах присутствия компании.

В настоящее время гидравлические испытания прошли 70% тепловых сетей г. Саратова. Летние опрессовки являются неотъемлемой частью программы по подготовке теплосетевой инфраструктуры к осенне-зимним периодам. Именно они способствуют поддержанию надежности теплоснабжения, позволяют выявить наиболее "слабые" участки трубопроводов, заменить их до наступления холодов и обеспечить комфортную температуру в домах в зимнее время. Испытания проводятся в соответствии с ранее согласованным администрацией г. Саратова графиком.

Программа плановой перекладки трубопроводов больших диаметров также реализуется в соответствии с графиком и заблаговременно согласуется с администрацией города. Уже ведутся работы подрядными организациями по ул. Бахметьевская и ул. Авиационная: вскрыты каналы прокладки теплотрасс, демонтируются старые тепловые сети и монтируются новые. Все работы идут в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности проведения работ – выставлены ограждения, сигнальные ленты и дополнительные знаки, предупреждающие о проведении работ.

Выполнение благоустройства после ремонтных работ на подземных коммуникациях еженедельно контролируется лично руководством Саратовского филиала компании. Выбранный на конкурентной основе подрядчик ООО "Благоустройство" (г. Саратов) в соответствии с условиями заключенного договора предоставляет гарантию на свои работы 2 года. В случае выявления брака или несоответствия техническим требованиям по асфальтировке, подрядчик устраняет замечания за собственный счет, а акты выполненных работ не подписываются. Компания строго соблюдает установленные администрацией г. Саратова сроки выданных разрешений на проведение работ, а заасфальтированные участки принимаются балансодержателем дороги, т.е. муниципальными властями. Всего с начала летней ремонтной кампании в г. Саратове заасфальтировано более 200 участков, в работе находятся 36. Ежедневно на благоустройстве работают 4 бригады.

