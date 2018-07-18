В филиале "Кировэнерго" проходят практику студенты высших и средних учебных заведений

В подразделениях филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" проходят практику студенты образовательных организаций разного уровня. В течение первого полугодия 2018 года в филиале практиковались 125 человек, что сопоставимо с общегодовым числом практикантов прошлых лет. Во втором полугодии эта работа будет продолжена.

В 2018 году в "Кировэнерго" практику проходят студенты таких высших учебных заведений, как Вятский государственный университет, Казанский государственный энергетический университет, Марийский государственный университет. Среди учащихся средних специальных учебных заведений практикуются студенты Кировского сельскохозяйственного технологического техникума, Йошкар-Олинского аграрного колледжа, Яранского технологического техникума, Вятского торгово-промышленного техникума, Вятского электромашиностроительного техникума, Вятско-Полянского механического техникума и Техникума промышленности и народных промыслов (г. Советск). Кроме того, практические знания и опыт в "Кировэнерго" получают учащиеся Кировского учебного центра "Энергетик" и Учебного центра Управления государственной службы занятости населения Кировской области.

Большинство практикантов обучаются по электротехническим специальностям. Во время практики будущие энергетики под руководством наставников знакомятся с работой региональной энергосистемы, принимают участие в основных производственных процессах, получают опыт и начальные практические навыки по профильным для электросетевого комплекса направлениям.

Второй год подряд студенты могут получить не только ценный опыт и знания, но и небольшую заработную плату. Возможность пройти платную практику предоставляется 10 лучшим учащимся, чьи кандидатуры отбираются совместно с учебными заведениями. Тем самым энергетики стимулируют будущих коллег на получение более глубоких знаний.

Отметим, что в целом работе с образовательными учреждениями в "Кировэнерго" придают особое значение. Энергетики уверены, что подобное взаимодействие с учебными заведениями в сфере профессиональной ориентации студентов поможет привлечь в отрасль перспективные кадры. По итогам прохождения практики будет приниматься решение о трудоустройстве молодых специалистов после окончания учебного заведения в подразделениях филиала.

